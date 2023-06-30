Kılıçdaroğlu ve Özdağ, yerel seçimler için yeni bir ittifak kurabilir

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yeni bir ittifak kurabileceği konuşuluyor. Sürekli görüş alışverişinde bulunan ikilinin detayları netleştirmeye çalıştıkları da gelen bilgiler arasında...

Genel seçimlerde Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan'ın yeniden iktidara gelmesinin ardından muhalefette, yerel seçimlere yönelik kulisler de uç vermeye başladı. İttifaklar konusunda partiler arasındaki görüşmeler devam ederken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sürekli dirsek temasında olduğu öğrenildi.

MUHALEFET CEPHESİ KAZAN GİBİ

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre Millet İttifakı bileşenlerinin, dışarıdan bazı partilerin katılımıyla yeni bir ittifak kurup kurmayacakları, özellikle İYİ Parti'den istifa edenler tarafından yeni bir parti kurulup kurulamayacağı yönünde bir yoklama sürecinde oldukları öğrenildi.

AKŞENER İPLERİ KOPARDI

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "hesap verme ve hesap sorma" içerikli konuşması kulislerde tartışılıyor. İYİ Parti tabanında oluşan "CHP ile birlikte olduğumuz için yüksek oy alamadık" inanışı nedeniyle Akşener'in "kuyruk siyaseti" özeleştirisini yaptığı dile getiriliyor.

YENİ BİR İTTİFAK MI GELİYOR?

Ayrıca ikinci tur öncesi ve sonrasında, İYİ Parti'den ayrılarak Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ'la CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki sıcak temaslar dikkat çekmişti. Özdağ, seçim sonrası yenilginin ardından Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ilk genel başkan olmuştu. Akşener'in partisinin kurultayında bu temaslara yönelik kızgınlığı nedeniyle sert mesajlar verdiği de iddia ediliyor. Bazı İYİ Parti kurmayları, bu temasların yeni bir ittifaka evrilebileceği düşüncelerini savunuyor. Zafer Partisi'nden bazı isimler de bu fikre uzak durmuyor.

DİĞER PARTİLER MESAFELİ

İkinci tur öncesinde Kılıçdaroğlu'na verilen desteğin altyapıyı oluşturduğu düşünülüyor. İYİ Parti, seçimden sonra özellikle DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet partileri ile yeni bir ittifaka sıcak yaklaşmadığını ortaya koymuştu.