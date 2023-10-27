Kılıçdaroğlu: Zeren'in ölümünden sorumlu olanlar hesap verecek
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Zeren'in ölümünden sorumlu olanların hesap vereceğini belirtti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Zeren kızımızın ölümünden kim sorumluysa; kimin kusuru, ihmali, beceriksizliği varsa hepsi hesap verecek" dedi.
Kılıçdaroğlu, Aydın'da Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın, asansör kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bu kibir, bu küstahlık bir evladımızın canına mal oldu. Zeren kızımızın ölümünden kim sorumluysa; kimin kusuru, ihmali, beceriksizliği varsa hepsi hesap verecek. Hiç kimse ve hiçbir makam, bu ülkenin güzel evlatlarından büyük değildir" dedi.