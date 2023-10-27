Kılıçdaroğlu: Zeren'in ölümünden sorumlu olanlar hesap verecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Zeren kızımızın ölümünden kim sorumluysa; kimin kusuru, ihmali, beceriksizliği varsa hepsi hesap verecek" dedi.

Kılıçdaroğlu, Aydın'da Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın, asansör kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bu kibir, bu küstahlık bir evladımızın canına mal oldu. Zeren kızımızın ölümünden kim sorumluysa; kimin kusuru, ihmali, beceriksizliği varsa hepsi hesap verecek. Hiç kimse ve hiçbir makam, bu ülkenin güzel evlatlarından büyük değildir" dedi.