Kılıçdaroğlu yine gündem! CHP kürsüsüne veda ettiği konuşmayı kullanılmış bir kağıdın arka yüzüne yazmış

14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerde Millet İttifakı'nın 13. cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP kürsüsüne veda ettiği konuşmayla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını kullanılmış bir kağıdın arka yüzüne yazdığı ve buradan okuduğuna ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

6'lı Masa'nın 14 Mayıs'ta yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak açıkladığı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili servis edilen görüntüler kısa sürede gündem oldu.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ GÖZÜNDEN KAÇMADI

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında kürsüye veda ettiği konuşmayı kullanılmış bir kağıdın arka yüzüne yazdığı ve buradan okuduğu sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

"BU SATIRLARI KALEME ALMAK BENİM İÇİN HİÇ KOLAY OLMADI"

Kılıçdaroğlu kürsüden yaptığı o konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı; "Bu kürsüye veda etmek için bugün buradayım. Bu satırları kaleme almak benim için de hiç kolay olmadı. Tüm salon, bu kürsü benim evim. Sizler benim yol arkadaşımsınız. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum. Hoş geldiniz."