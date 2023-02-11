Kılıçdaroğlu, yıkılan Hayat Sitesi'nde incelemede bulundu Politika Haberleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Malatya kent merkezindeki Hayat Sitesi'nde incelemelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Malatya kent merkezindeki Hayat Sitesi'nde incelemelerde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da sorunların çözülmesi için çalıştıklarını söyledi. Depremzedelerle görüşen Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hayat Sitesi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi aktardı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, sorunların çözülmesi için gayret gösterdiklerini kaydederek ellerinde çadır olan firmalara çağrıda bulunup CHP'li belediyeler kanalıyla çadırları depremzedelere ulaştırmak için çalıştıklarını kaydetti. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş Malatya Politika Haberler

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