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Kılıçdaroğlu, Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu, Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki göstererek, 'Ahlaki hükmünü yitiren saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır' dedi. TELE 1 TV'de dün yayın sonrası gözaltına alınan TELE 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki göstererek, "Ahlaki hükmünü yitiren saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır" dedi.

TELE 1 TV'de dün yayın sonrası gözaltına alınan TELE 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Ahlaki hükmünü yitiren saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Merdan Yanardağ Yanardağ Saray Politika Haberler

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