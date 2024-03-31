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Sandık başına giden Kılıçdaroğlu, 14 yıl sonra bir ilki yaşadı

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu kullanmak üzere Arjantin İlkokulu'ndaki "4246" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya giren Kılıçdaroğlu ve eşi, sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra kabine geçerek oyunu kullandı.

Kılıçdaroğlu, 14 yıl sonra ilk kez normal bir vatandaş olarak oy kullandı

"GEREKLİ DESTEĞİ VERDİK"

Çıkışta kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Oyumuzu kullandık. Partimize gerekli desteği verdik. Böylesine güzel bir günde oy kullanmak da güzel bir şey.Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

14 YIL SONRA BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

14 yıldır yapılan seçimlerde CHP Genel Başkanı olarak sandığa giden Kemal Kılıçdaroğlu, bu seçimde ilk kez normal vatandaş olarak oyunu kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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