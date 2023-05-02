Kılıçdaroğlu ve Babacan Aileleri Buluştu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Ülkü Zeynep Babacan'ı evlerine misafir etti. Selvi Kılıçdaroğlu, paylaşımında Kemal Bey'in Ali Bey'i mutfağa soktuğunu belirtti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, "Babacan çifti bu akşam misafirimizdi. Kemal Bey, Ali Bey'i de mutfağa girmeye ikna etti. Ne konuştuklarını bilmiyoruz, vallahi biz de meraktayız" dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Ülkü Zeynep Babacan, bu akşam Kılıçdaroğlu çiftinin misafiri oldu. Selvi Kılıçdaroğlu, Zeynep Babacan ile çekilmiş bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Selvi Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Babacan çifti bu akşam misafirimizdi. Kemal Bey, Ali Bey'i de mutfağa girmeye ikna etti. Ne konuştuklarını bilmiyoruz, vallahi biz de meraktayız."