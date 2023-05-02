Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kılıçdaroğlu ve Babacan Aileleri Buluştu

Kılıçdaroğlu ve Babacan Aileleri Buluştu

Politika Haberleri

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Ülkü Zeynep Babacan'ı evlerine misafir etti. Selvi Kılıçdaroğlu, paylaşımında Kemal Bey'in Ali Bey'i mutfağa soktuğunu belirtti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, "Babacan çifti bu akşam misafirimizdi. Kemal Bey, Ali Bey'i de mutfağa girmeye ikna etti. Ne konuştuklarını bilmiyoruz, vallahi biz de meraktayız" dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Ülkü Zeynep Babacan, bu akşam Kılıçdaroğlu çiftinin misafiri oldu. Selvi Kılıçdaroğlu, Zeynep Babacan ile çekilmiş bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Selvi Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Babacan çifti bu akşam misafirimizdi. Kemal Bey, Ali Bey'i de mutfağa girmeye ikna etti. Ne konuştuklarını bilmiyoruz, vallahi biz de meraktayız."

Kaynak: ANKA / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title