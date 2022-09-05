Kılıçdaroğlu 'Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım' dedi, sosyal medyadan anında yanıt geldi: Aday olma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün katıldığı bir programda "6'lı masa benim ismimde uzlaşırsa ben aday olmaya hazırım" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, "KılıçdaroğluAdayOlma" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FOX TV'de katıldığı programda kendisine yöneltilen, "Cumhurbaşkanlığı'na aday olur musunuz?" sorusuna "6'lı masa uzlaşırsa ben hazırım" şeklinde yanıt verdi. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "6 lider olarak üzerinde uzlaştığımız bir zaman dilimi var. 6 ay içinde topluma nefes aldıracağız" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı "KılıçdaroğluAdayOlma"etiketi altında paylaşımda bulunarak CHP liderinin Cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini ifade etti.

İşte o etiket:







