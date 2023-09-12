Kılıçdaroğlu, Tuncay Ayhan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tuncay Ayhan'ın yakınlarına taziye ziyaretinde bulunarak düzenlenen mevlid yemeğine katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Ankara Ticaret Odası İnşaat Tamamlayıcı İşler Meslek Komitesi Başkanı Tuncay Ayhan'ın yakınlarına taziye ziyaretinde bulunarak düzenlenen mevlid yemeğine katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Ankara Ticaret Odası İnşaat Tamamlayıcı İşler Meslek Komitesi Başkanı Tuncay Ayhan'ın yakınlarına taziye ziyaretinde bulunarak Ankara Keçiören'de düzenlenen mevlid yemeğine katıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer eşlik etti.