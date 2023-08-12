Kılıçdaroğlu son sözünü söyledi: İmamoğlu'nun yeniden İBB adayı olmasını istiyorum

Yerel seçimler öncesi değişim tartışmalarının alevlendiği CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz bir çıkış geldi. Kendisine rakip olarak görülen ve partide değişim çağrılarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yeniden İBB adayı göstermek istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "İstanbul'u yeniden kazanacağına inanıyorum" dedi.

SÜRPRİZ İTTİFAK ÇIKIŞI

Gazeteci Fikret Bila'ya açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, ittifak çalışmalarıyla ilgili "Burada önemli olan ölçü Türkiye'nin geleceği ve çıkarlarıdır. Bu ölçüyü esas alan muhalefet partileri işbirliğine yönelirler. Türkiye'yi düşünen muhalefet partileri bir araya gelir" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNÜ BİR KEZ DAHA KAPATTI

Kendisine rakip olarak görülen ve değişim çağrılarının öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımız çok başarılı. CHP'nin halka hizmet anlayışını çok iyi bir şekilde hayata geçirdiler. Bu nedenle belediye başkanlarımızın yeniden aday olmalarını ve hizmetlerini sürdürmelerini istiyorum. Bu büyükşehir belediye başkanlarımız için de geçerli. Çok başarılılar. Bunu kendilerine de söyledim. Ben Ekrem Bey'in (İmamoğlu,) Mansur Bey'in (Yavaş) yeniden İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına aday olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ekrem Bey'in İstanbul'u, Mansur Bey'in Ankara'yı kazanacaklarına inanıyorum" dedi.