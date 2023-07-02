Kılıçdaroğlu, Sivas Katliamı'nın 30. yıl dönümünde anma paylaşımı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 yıl önce Sivas'ta gerçekleşen Madımak Katliamı'nın 30. yıl dönümünde sosyal medya hesabından anma paylaşımı yaptı. Kılıçdaroğlu, katliamda hayatını kaybedenleri saygı, rahmet ve hüzünle anarken, unutulmaması gereken bu acı olayı hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Madımak Katliamı'nın 30. yıl dönümünde Twitter hesabından "Kendimi her 2 Temmuz'da o otelde o kabusun içinde yeniden bulduğum, yakın tarihimizin en acı günlerinden biri olan Sivas Katliamı'nda yitirdiğimiz canlarımızı saygı, rahmet ve hüzünle anıyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 yıl önce 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Otel'deki katliamda ölen 33 aydın ve sanatçının ölüm yıldönümlerinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Kendimi her 2 Temmuz'da o otelde o kabusun içinde yeniden bulduğum, yakın tarihimizin en acı günlerinden biri olan Sivas Katliamı'nda yitirdiğimiz canlarımızı saygı, rahmet ve hüzünle anıyorum. Yüreğimizde 30 yıldır sönmeyen bu ateşi, kaldırılmayan enkazı #unutMADIMAKlımda"