Kılıçdaroğlu, seçim öncesi dolaşıma sokulan kasetlerden Rusları sorumlu tuttu: Elinizi Türkiye'nin üzerinden çekin

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi dolaşıma sokulan montajlar, Deep Fake içerikler ve kasetlerin arkasında Rusların olduğunu söyledi. Sosyal medyadan Ruslara çağrı yapan Kılıçdaroğlu, "Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala iş birliğinden ve dostluktan yanayız." dedi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Rusya'ya yönelik bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, son dönemde dolaşıma sokulan bazı montaj ve kaset gibi içeriklerden Rusları sorumlu tuttu.

HEM TÜRKÇE HEM DE RUSÇA PAYLAŞIM YAPTI

Hem Türkçe hem de Rusça paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, Rusları açık açık uyardı. Kılıçdaroğlu, 15 Mayıs'tan sonra iki ülke arasında dostluğun devamı için Rusların elini Türkiye'den çekmesini istedi.

"BİZ HALA İŞ BİRLİĞİ VE DOSTLUKTAN YANAYIZ"

Kılıçdaroğlu, "Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirliğinden ve dostluktan yanayız." dedi.

NE OLMUŞTU?

Son dönemde sosyal medya üzerinden bir takım kaset ve montajlar paylaşılmaya başlandı. 14 Mayıs'a günler kala yapılan paylaşımlardan biri de Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik oldu. İnce hakkındaki iddiaları yalanlayarak FETÖ'cülerin kendisine kumpas kurduğunu söyledi. Yaşananlar sonrası İnce bugün adaylıktan çekildi.