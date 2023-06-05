Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kılıçdaroğlu: 'Seçilmiş milletvekilini hukuksuzca hapiste tutmak, adaletsizliktir'

Kılıçdaroğlu: 'Seçilmiş milletvekilini hukuksuzca hapiste tutmak, adaletsizliktir'

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Seçilmiş milletvekilini hukuksuzca, hakkında karar olmadan hapiste tutmak, sadece onu değil ona oy veren insanları da tutuklamaktır. Can Atalay'ı derhal serbest bırakın' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçilmiş milletvekilini hukuksuzca, hakkında karar olmadan hapiste tutmak, sadece onu değil ona oy veren insanları da tutuklamaktır. Can Atalay'ı derhal serbest bırakın" dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Seçilmiş milletvekilini hukuksuzca, hakkında karar olmadan hapiste tutmak, sadece onu değil ona oy veren insanları da tutuklamaktır. Erdoğan ve onun ağzına bakıp adaletli karar almaktan korkan adaletsiz hukukçular, sizden bunun hesabını soracağım. Bu topluma daha fazla zarar vermeyin, adaletteki erozyonu durdurun. Can Atalay'ı derhal serbest bırakın" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Ali Can Atalay Twitter Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title