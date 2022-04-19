Kılıçdaroğlu'nun Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili paylaşımı HDP'yi kızdırdı: Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?

Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 Nisan gecesi Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi.

"ALLAH, MEHMETÇİĞİMİZİN AYAĞINA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu operasyonla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda, dualarımız kahraman ordumuzla birlikte. Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

HDP'DEN TEPKİ: SİZİN KÜRT SORUNUNA ÇÖZÜMÜNÜZ BU MU?

Bu paylaşım üzerine HDP Parti Sözcüsü ve Mardin Milletvekili Ebru Günay, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Erdoğan Kürt düşmanlığı üzerinden tüm muhalefeti hizaya getirmek istiyor. Bu savaş ile tüm yaptıklarına meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Muhalefet liderinin verdiği tepkiye bakar mısınız? Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?" ifadelerine yer verdi.

Açıklamalarının devamında ise "Kürt sorunun çözümü ve Türkiye'nin demokratik geleceği, ölmek ve öldürmekten geçmiyor. Mübarek Ramazan ayında kan dökmek, ölümlere sebeb olmak yerine yaşatmayı ve çözümü savunmaktır kutsal olan." dedi.