Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayan Bakan Varank'tan zehir zemberek sözler: Rezilsin

CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevirmeni Fatma Kavakçı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan çok sert tepki geldi.

VARANK'TAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Kılıçdaroğlu için "Rezilsin" ifadesini kullanan Bakan Varank, "Türkçe ve İngilizce'yi ana dili gibi konuşan, profesyonel tercüme yapan bir kadına hanım kız diyerek küçümseyen Kılıçdaroğlu, rezilsin! Sen partindeki kadınlara böyle hitap edebiliyor musun?" sözlerine yer verdi.

İşte Bakan Varank'ın o paylaşımı;

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ayrıca çevirmen hanım kızımızdan, yüzbinlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz. Verilen her yetki, sorumluluğu ile birlikte gelir. Kendisi de bunu bilecek yaştadır."