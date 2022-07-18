Kılıçdaroğlu'nun EYT göndermesine AK Parti cephesinden aynı minvalde yanıt: Oynadığınız oyunun sonu game over - Haberler

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Kılıçdaroğlu'nun EYT göndermesine AK Parti cephesinden aynı minvalde yanıt: Oynadığınız oyunun sonu game over

Haberler.com - Uğur Birdal - Politika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK borçlarına ilişkin yalnızca ana paranın geri alınacağını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hükümete göndermede bulundu. Kılıçdaroğlu'nun "EYT Loading (Yükleniyor)" paylaşımına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Oynadığınız oyunun sonu game over" sözleriyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslenerek alınan kararları açıkladı. KYK kredi borçlarıyla ilgili müjde veren Erdoğan, geri ödemelerin yalnızca ana para üzerinden yapılacağını duyurdu.

"ÖĞRENİM KREDİSİ SORUNU KÖKTEN ÇÖZDÜK"

Erdoğan, "Kredi geri ödemelerini herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ara para. Bu uygulamadan hala kredi geri ödemesi yapan bütün gençlerimiz faydalanacak. Toplamda 26 milyar liranın üzerindeki bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrenciler artık sadece aldıkları kredi miktarından sorumlu olacaklar." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: EYT YÜKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin sıradaki düzenlemeyi EYT'ye yapacaklarını ima etti. Kılıçdaroğlu, Loading (Yükleniyor) yazan bir görsel paylaşarak "EYT..." notunu düştü.

Kılıçdaroğlu'nun olay EYT göndermesine AK Parti cephesinden yanıt gecikmedi: Oyun bitti

AK PARTİLİ HAMZA DAĞ: BİZ SİYASETİN TÜCCARI DEĞİL

CHP liderinin paylaşımına Ak Parti'den yanıt gecikmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak "Biz siyasetin tüccarı değil, milletimizin hizmetkârıyız." dedi. "Game Over (Oyun bitti)" yazılı bir görsel paylaşan Dağ, şu sözlere yer verdi: "Oynadığınız oyunun sonu game over"

Kılıçdaroğlu'nun olay EYT göndermesine AK Parti cephesinden yanıt gecikmedi: Oyun bitti

Uğur Birdal
Uğur Birdal
ugur.birdal@haberler.com Haberler.com - Politika

Hamza Dağ AK Parti Politika Güncel Haberler

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