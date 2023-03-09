Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye yapacağı ziyarete Babacan'dan ilk yorum: Olumlu karşılarız, herkes demokrasi istiyor

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin görüşme çağrısına olumlu yanıt vermesini değerlendirdi. Babacan, Cumhurbaşkanı adayına başka partinin de destek vermesini olumlu karşılarız. Herkes demokrasi istiyor. Bunun pazarlığı olmaz. Bunun pazarlığı olmaz ki, daha iyi demokrasi olsun diye olur." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklanmasının hemen ardından HDP'den dikkat çeken bir çağrı geldi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde konuşmak için ziyaretini bekliyoruz" dedi. Sancar'ın çağrısına olumlu yanıt veren Kılıçdaroğlu, ""Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim." ifadelerini kullandı.

"PRENSİP OLARAK PARTİ KAPATILMASINA KARŞIYIZ"

Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti ile ilgili Millet İttifakı'nın ortaklarından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, değerlendirmelerde bulundu. Katıldığı Habertürk canlı yayınında konuşan Ali Babacan, ziyareti desteklediklerini belirtti. Babacan, şunları söyledi: "Daha önce açıklamıştık, prensip olarak parti kapatılmasına karşıyız. Suçun ferdiliği ilkesi var hukukta. İnsanlar suç işlemişse insanların bireysel olarak düzgün yargı sürecinden sonra cezalandırılması doğal. Ama kurumu cezalandırmaya prensip olarak karşıyız. HDP'nin çizgisine bakarsanız kapatılan bir sürü parti var. Kapatmakla siyasi çizgiyi değiştiremiyorsunuz, sadece tabelalar değişiyor. Seçime yakın zamanda parti kapatma tamamen operasyon olarak algılanırdı.

"CUMHURBAŞKANI ADAYINA BAŞKA PARTİNİN DE DESTEK VERMESİNİ OLUMLU KARŞILARIZ"

Anayasa Mahkemesi'nin her iki kararını hukukçu arkadaşlarımız olumlu karşıladı. Bütün konularımızı meşru, demokratik siyaset içerisinde konuşacağız. Parlamentoda çözeceğiz. Masalarda çözeceğiz. En önemli adres TBMM'dir. Herkes gelir konuşur. Vatandaşlarımızın siyasi iradesini temsil eden partilerin Meclis çatısı altında olması doğaldır. Bildiğim kadarıyla HDP'ye bakanlık kararı yok. Cumhurbaşkanı adayına başka partinin de destek vermesini olumlu karşılarız.

"HERKES DEMOKRASİ İSTİYOR"

Şu anda herkes sistem değişsin istiyor. Ülkeye gerçek anlamda demokrasi gelsin istiyor. Ortak payda demokrasi ve parlamenter sistem. İnşallah seçimi rahatlıkla kazanacak güç birliğini şu anda oluşturmuş durumdayız. Herhangi parti ortak adayınızı desteklerim derse çok memnun oluruz. Herkes demokrasi istiyor. Bunun pazarlığı olmaz. Bunun pazarlığı olmaz ki, daha iyi demokrasi olsun diye olur.

"ADAY ÇIKARMALARI KENDİ TERCİHLERİ"

Mektubu okudum. Son paragrafı Kürtçeydi arkadaşlarıma tercüme ettirdim. 'HDP seçmeni olarak yazıyorum' dedi. Şahsi görüş, kurumsal değil. Kurumsal bir şey olsa, HDP'den gelse yorum yapmak daha iyi olabilir. Seçmen olarak yazmış, dolayısıyla kendi tespitleri. Aday çıkarmaları kendi tercihleri. Biz isteriz ki, muhalefetteki partiler, sadece HDP değil, herkes bizim adayımızı desteklemeleri. Ne kadar çok oy alırsak ilk turda açık ara kazanırız."