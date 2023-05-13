Kılıçdaroğlu'nun 'Gülen'in iadesi talep edilmedi' sözlerine AK Parti'den yanıt

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında "Erdoğan FETÖ elebaşının iadesini talep etmedi. Biz edeceğiz." ifadelerini kullandı. Bu açıklamalara tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Canlı yayında açık açık yalan söylüyor. Üstelik tüm kamuoyunun vakıf olduğu bir konuda" derken iade süreciyle ilgili gelişmelerin yer aldığı bir de görsel paylaştı.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İADESİ TALEP EDİLMEDİ"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesinin talep edilmediğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan talep etmedi ki. Benim bildiğim kadarıyla talep etmedi. (Seçildiğimizde) talep edeceğiz, niye etmeyelim?" ifadelerini kullandı.

"AÇIK AÇIK YALAN SÖYLÜYOR"

Bu ifadelere yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise duruma tepki gösterdi. Dağ, "Sayın Kılıçdaroğlu canlı yayında açık açık yalan söylüyor. Üstelik tüm kamuoyunun vakıf olduğu bir konuda… O kadar rahat ki yalan konusunda bir profesyonel olduğu çok belli. Türkiye'nin, Kılıçdaroğlu'nun yalanı merkeze alarak ortaya koymuş olduğu siyaset anlayışından kurtulmasına inşallah sadece 1 gün kaldı." dedi.

İşte Dağ'ın paylaştığı o görsel: