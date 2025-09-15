Kılıçdaroğlu'nun Avukatı: Kurultay Davasıyla İlgimiz Yok

ESKİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Kurultay davasıyla hiçbir ilgimiz yok. Kurultay davasına ya da dava süreçlerine ilişkin bir beklentimiz de yok, bir değerlendirmemiz de yok" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ve 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın ertelenmesinin ardından evinden çıkarak ofisine geçti. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, ofisinin önünde bekleyen gazetecilere açıklama yaptı. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye zarar vermek gibi bir iradesinin olamayacağını söyleyerek, "Sizin gündeminizle Sayın Genel Başkanımızın gündemi aynı değil. Israrlı bir biçimde CHP'ye zarar vermeme iradesiyle sessiz kaldı, açıklama yapmak istemedi. Ancak düşündüğü, yazdığı çok şey vardı; hala da var, gelecekte de olacak. Kötü bir süreçle ve bazı televizyoncuların ve bazı gazetecilerin yalanlarıyla karşı karşıya kaldık. Genel Başkanımızın bu 'mutlak butlan' kararının çıkmasıyla birlikte genel merkeze gideceği, 'Orada yataklar alınacağı' gibi ahlaksızca açıklamalar yapıldı. Oysa Genel Başkanımızın gündemi değildir. 'Mutlak butlan' davası Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılmadı. Yürütülen soruşturmalarla ilgili Sayın Genel Başkanımızın hiçbir bilgisi olmadı. Israrlı bir biçimde partiye zarar verecek her yaklaşımın ötesinde durmaya çalıştı. Ancak bu anlaşılmadı" diye konuştu.

'DAVA AÇANLARA SORUN BUNU'

'Mutlak butlan' kararı çıkması durumunda Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir tavır içinde olacağı sorusunu yanıtlayan Çelik, "Kurultay davasıyla hiçbir ilgimiz yok. Kurultay davasına ya da dava süreçlerine ilişkin bir beklentimiz de yok, bir değerlendirmemiz de yok. Dolayısıyla herkes nasıl izliyorsa biz de izliyoruz. 'Mutlak butlan' ile ilgili bir değerlendirme yapma olasılığı yok. Dava açanlara soracaksınız bunu. Bir dava açılmışsa, dava açanlara sorun bunu, 'neden bu davayı açtınız' diye" dedi.

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan olaylar sonrasında yorum yapıp yapmadığı sorusuna ise "Bakın parti içi konularla ilgili Genel Başkanımızın yorum yapmadığını biliyorum. Dolayısıyla ne İstanbul'la ilgili ne de başka bir şeyle ilgili Genel Başkanımızın yorum yapma şansı yok. Yapmak istemiyor; çünkü şu an Sayın Genel Başkan tarafından yapılacak her açıklama farklı yerlere çekilecek, farklı şekilde değerlendirilecek. Dolayısıyla Genel Başkanımız parti içi politikalardan ve parti içi yaklaşımlardan uzak durmaya çalışıyor" cevabını verdi.