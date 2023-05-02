Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik hakkındaki davada verilen beraat kararı kesinleşti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hakkında Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz'ın başsavcı vekiliyken açtığı davada verilen beraat kararı, istinaf edilmeden kesinleşti. Çelik, "Talimatla hareket eden, üstelik sonrasında ödüllendirilerek Bakan Yardımcısı yapılan Başsavcı Vekili hesap vermeye hazır mıdır acaba? Vicdansızca yapılan algı operasyonunun hesabını sormaya başlıyorum. Mahkemenin verdiği beraat kararları, istinaf bile edilmeden kesinleşti" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hakkında Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz'ın başsavcı vekili olduğu dönemde "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte yardım", "zincirleme şekilde hakaret", "kamu görevlisine alenen hakaret" ile "silahlı terör örgütü propagandası" suçlarından 11 yıldan 40 yıla kadar hapis istemiyle açtığı davada verilen beraat kararı, istinaf dahi edilmeden kesinleşti. Çelik karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Talimatla hareket eden, üstelik sonrasında ödüllendirilerek Bakan Yardımcısı yapılan Başsavcı Vekili hesap vermeye hazır mıdır acaba? Vicdansızca yapılan algı operasyonunun hesabını sormaya başlıyorum! Mahkemenin verdiği Beraat kararları, istinaf bile edilmeden kesinleşti!"

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Çelik'i 15 Eylül 2017'de gözaltına almış, 28 Eylül 2017'de adli kontrol kararıyla serbest bırakmıştı. Dosyası yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderilen Çelik'in; kendisine ait olmayan Twitter paylaşımları nedeniyle "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım", "zincirleme şekilde hakaret", "kamu görevlisine alenen hakaret" ve silahlı terör örgütü propagandası" suçlarından 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapsi istenmişti.