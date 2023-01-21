Kılıçdaroğlu 'nihayet' diyerek paylaştı: Yeni adımları da duymak istiyorum!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 12 Ocak'ta SPK'ya yaptığı "görevini yap, küçük yatırımcıyı koru" çağrısının ardından yeni bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "SPK Başkanı'nın demecini olumlu karşılıyorum. Yeni adımları da duymak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, borsadaki manipülasyonlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) 12 Ocak'ta çağrıda bulunmuş ve küçük yatırımcıları koruma çağrısı yapmıştı. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, bu çağrıdan sonra açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, SPK Başkanı Gönül'ün açıklamalarını olumlu bulduğunu belirten bir açıklama yaptı.

"NİHAYET BİR YAŞAM BELİRTİSİ"

Kılıçdaroğlu, açıklamasında "Nihayet bir yaşam belirtisi, küçük yatırımcıyı koruma hamlesi geldi. SPK Başkanı'nın demecini olumlu karşılıyorum. Bu adımları acilen atması gerek fakat beklentilerimin bundan daha yüksek olduğunu da hatırlatmak isterim. SPK görevini yapsın. Yeni adımları da duymak istiyorum!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, 12 Ocak'ta yaptığı açıklamada "SPK'ya son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi'ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim." demişti.

SPK BAŞKANI GÖNÜL: CEZA KESİYORUZ

Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından bir gazeteye röportaj veren SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "Sosyal medyada yatırımcıyı yanlış yönlendirenlere de ceza kesiyoruz. İncelemesi devam eden çok hesap var" dedi.

SPK DA ADIM ATMIŞTI

Ayrıca, SPK halka arzlarla ilgili dün yeni kararlara imza atmıştı. SPK haftalık bülteninde, "Kurul, bireysel yatırımcıların ilk halka arzlardan taleplerinin daha fazla karşılanmasını, sınırlı sayıda yatırımcısı bulunan ya da fonun önemli bir kısmına sahip az sayıda yatırımcının olduğu serbest ve/veya özel fonların, payların ilk halka arzından bireysel yatırımcı aleyhine olabilecek şekilde fazla pay almamalarını teminen kararlar aldı." açıklaması yapılmıştı.