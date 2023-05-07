Kılıçdaroğlu, Neşet Ertaş'ın Kabrini Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir mitinginin ardından Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın mezarını ziyaret etti. Dua okuyarak kabirlerine karanfil bırakan Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'deki mitinge geçti.

NEŞET ERTAŞ'IN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir mitinginin ardından bozkırın tezenesi olarak bilinen Neşet Ertaş ile babası Muharrem Ertaş'ın mezarını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, dua okuyarak Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş'ın kabirlerine karanfil bıraktı. Ardından kentten ayrılan Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'de düzenlenen mitinge geçti.