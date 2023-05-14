Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu: Ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın

Politika Haberleri

Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona ererken, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum. İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın" dedi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Bu gelişmeyle birlikte oy sayımı başladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SEÇMENE UYARI

Yaşanan gelişme sonrası Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın" ifadelerini kullandı.

"GÖRECEKSİNİZ, YORGUNLUĞUNUZA DEĞECEK"

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti; "Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum. İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın. Millet iradesinin tam ve doğru biçimde tecelli etmesi sizin kararlılığınıza bağlı. Göreceksiniz, yorgunluğunuza değecek."

Kılıçdaroğlu: Ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs Seçimi Seçim 2023 14 Mayıs Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title