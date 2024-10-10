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Kılıçdaroğlu'ndan "Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna net yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında yöneltilen "Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna net bir yanıt verdi. Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanlığı'na mı? Hayır, ben bir sefer oldum zaten. Partimizin yetkili organları var, yeni adaylar çıkacaktır ortaya" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi.

"Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı'na mı? Hayır, ben bir sefer oldum zaten. Partimizin yetkili organları var, yeni adaylar çıkacaktır ortaya" cevabını verdi. "Birini işaret edecek misiniz?" sorusuna da Kılıçdaroğlu, "Partinin yetkilisi organı varsa, o karara bakmak gerekecektir." yanıtını verdi.

"ANORMAL OLAN BİRİSİYLE NORMALLEŞME OLMAZ"

Normalleşmeyle ilgili soruya da Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi; "Normalleşme, neyin normalleşmesi? Normalleşmenin karşılığı anormalleşmedir. Anormal olan birisiyle normalleşmem lazım değil mi? Saray ile neyin normalleşmesini yapacağım? Adam AYM kararını uygulamam diyor, ne yapacaksınız?

"MİLLETİN ANASI AĞLIYOR, NE NORMALLEŞMESİ?"

Her türlü hakareti ediyor, ne yapacaksınız? Bunlar partiye zarar verir. Biz CHP'yiz, devleti kuran partiyiz. Eğer biz mücadele ettiğimiz içindir ki seçimlerde birinci parti olduk. Biz bu mücadeleyi vermek zorundayız. Milletin anası ağlıyor, siz neyin normalleşmesini yapacaksınız?"

"Özgür Özel ile normalleşme konuşuldu mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Pek şey konuştuk ama konu açılmadığı için konuşmadık. Düşüncelerimi zaman zaman ifade ediyorum. Zorunlu olmadıkça kamuoyuna bir açıklama yapmıyorum" yanıtını verdi"

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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