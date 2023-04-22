Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Aile Destekleri Sigortası, hayatımın en büyük projesidir

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu defa kadınlara seslendi. Kılıçdaroğlu, "Benim en çok değer verdiğim projem Aile Destekleri Sigortası'dır. Bu benim hayatımın en önemli projesi. Aile Destekleri Sigortası, geliri asgari ücretin altında olan veya hiç geliri olmayan ailelerin gelirlerini yani her evin gelirini asgari ücrete tamamlamaktır" dedi. Gençlere de seslenen Kılıçdaroğlu, "Gençler bunu annelerinize anlatmamız için yardımınızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada paylaştığı videolara bir yenisini ekledi. Bu kez kadınlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Bu benim hayatımın en önemli projesidir" diyerek Aile Destek Sigortası hakkında açıklamalarda bulundu.

"GENÇLER BUNU ANNELERİNİZE ANLATIN"

Kılıçdaroğlu, paylaşımına düştüğü notta "Neyse biz işimize dönelim. Ev Hanımları'na Aile Destek Sigortalarını öderken, faiz hassasiyeti olanlara, Katılım Bankası seçeneği vereceğiz. Katılım altın hesapları açtıracağız ve ödeme bu hesaplara yapılacak. Gençler bunu annelerinize anlatmamız için yardımınızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BU BENİM HAYATIMIN EN ÖNEMLİ PROJESİ"

Kılıçdaroğlu, videosunda şunları söyledi: "Sevgili kadınlar. Sevgili ev hanımları. Benim en çok değer verdiğim projem Aile Destekleri Sigortası'dır. Bu benim hayatımın en önemli projesidir. Hatta bu ülkeye miras olarak bırakmak istediğim yegâne şeydir diyebilirim. Aile Destekleri Sigortası, geliri asgari ücretin altında olan veya hiç geliri olmayan ailelerin gelirlerini yani her evin gelirini asgari ücrete tamamlamaktır.

"HER AİLEYE, ASGARİ GELİR GÜVENCESİ"

Bu sigorta, kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamını sosyal güvence altına almak demektir. Öyle zor bir şey değil bu. Dünyada pek çok ülkede bu sigorta dalı zaten uygulanıyor. Her aileye, asgari gelir güvencesi verirseniz, ailede mutluluğu, huzuru ve bereketi sağlarsınız. Ben bunu sağlayacağım. İnsan onuruna yakışır bir şekilde yapacağım. Hiç kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceğim. Sözüm söz, Allah'ın izniyle hiçbir çocuğumuz bu topraklarda yatağa aç girmeyecek"