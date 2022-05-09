Kılıçdaroğlu'ndan 'Sığınmacıları kovmayacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Bakalım el mi yaman bey mi?

MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerin gündem konusu olan sığınmacılarla ilgili konuştu.

"BİZE SIĞINANLARA SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Erdoğan, "Biz bu yolda aynı anlayışla devam ediyoruz. Suriye'den, savaştan çıkıp ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal. Siz ne derseniz deyin, biz oradayız. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız ve kovmayacağız." dedi.

"BAKALIM EL Mİ YAMAN BEY Mİ?"

Kılıçdaroğlu ise bu sözlere yanıtını Twitter hesabından yaptığı açıklama ile verdi. CHP liderinin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Kendi milletinden umudu kestin, sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun Erdoğan? Er ya da geç geleceksin kaçtığın seçime ve bu necip millet sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek. Seçimin ertesi günü de 2 yıllık "Dönüş Planı" başlayacak. Bakalım el mi yaman bey mi!"