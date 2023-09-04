Kılıçdaroğlu'ndan Perinaz Mahpeyker Yaman açıklaması: Mesajlarını bilseydim elbette atamazdım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçmiş dönemde kendisine ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretleri ortaya çıkan Perinaz Mahpeyker Yaman'ın genel başkan danışmanı olarak atanmasına ilişkin, "O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım" dedi. Kılıçdaroğlu, eleştirilere ilişkin, "Eleştirileri elbette saygıyla karşılıyorum. Ancak nezaket sınırlarını aşmaması lazım" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Perinaz Mahpeyker Yaman'ın genel başkan danışmanı olarak atanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçmiş dönemde hem kendisine hem de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretlerde bulunan Yaman için Kılıçdaroğlu, "O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım" diye konuştu.

DANIŞMAN ATADIĞI İSMİN HAKARET MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ıslak imzası ile 'Kadın ve Aile Politikaları' konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı' olarak Perinaz Mahpeyker Yaman atanmıştı. 28 Mayıs seçimlerinden yenilgiyle ayrılan Kılıçdaroğlu, değişim tartışmaları sonrası partinin yönetimini yeniden şekillendirerek danışmanlarının görevlerine son vermişti.

"ÜLKEDEN İLK KAÇANLARIN BAŞINDA KILIÇDAROĞLU OLUR"

Öte yandan Perinaz Mahpeyker Yaman'ın geçtiğimiz yıllarda Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir paylaşımında, "Yarın bu ülkede iç savaş çıksa, ülkeden ilk kaçanların başında Kemal Kılıçdaroğlu olur kanı bozuk" dediği ortaya çıkmıştı.

ATATÜRK'E DE HAKARET ETMİŞ

Yaman'ın "İngiliz Atatürk'ü, Amerikalılar İsmet'i daha çok severler" ifadelerini kullandığı paylaşım da CHP'liler tarafından büyük tepki topladı.

CHP SÖZCÜSÜ ATAMA KARARINI YALANLADI AMA...

Yaşanan tepkilerin ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "4 Haziran tarihinden itibaren Genel Başkanımız tüm danışmanlarının görevini sona erdirmiştir. O tarihten sonra, MYK üyesi arkadaşlarımız tarafından da ifade edildiği gibi, medyada tartışılan ismin danışmanlığa atanması söz konusu değildir" açıklamasında bulunsa da CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik parti içinden de çatlak sesler yükseldi.

KILIÇDAROĞLU KONUYLA İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

Konuya ilişkin sessizliğini Halktv yazarı Fikret Bila'ya bozan Kılıçdaroğlu, "Sosyal medyada Atatürk'e ve size ağır ifadeler kullanan Perinaz Yaman'ı neden danışmanlığa atadınız?" sorusuna "O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti. 'AK Parti Kadın Kolları'nda çalışmış. Hayatın gerçeğini görmüş CHP'ye geçmek ve CHP için çalışmak istiyor' dediler. Batman'da desteği olan bir isim, bu ilde katkısı olur diye önerildi. Ben de o günlerde bir gün bir ilde, ertesi gün başka ilde çalışıyorum. Oradan oraya koşturuyorum. İncelemeye zamanım yoktu. Danışmanları bölgelerinde etkili olan isimlerden seçiyorduk ki seçim öncesi gidip orada çalışsınlar. Çoğu bu amaçla alınmıştır. Seçimden sonra da hepsinin görevi bitti. Kamudan gelen danışman arkadaşlarımız hariç" yanıtını verdi.

"ELEŞTİRİLERİN NEZAKET SINIRLARINI AŞMAMASI LAZIM"

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti; "Şimdi çok ağır, ölçüsüz eleştiriler yapıyorlar. Eleştirileri elbette saygıyla karşılıyorum. Ancak nezaket sınırlarını aşmaması lazım. Eğer seçimleri kazansaydık o zaman belki bizim politikamızı yere göğe sığdıramayacaklardı."