Kılıçdaroğlu'ndan partili başkanlara sitem: Kitapçıkları okumuyorsunuz, parti tarihini iyi bilmemiz lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Ankara'nın ilçe başkanları ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun burada başkanlara sitem ederek "Okuma kültürünü oturtmamız lazım. Kendi bastığımız kitapçıkları okumuyorsunuz. Partinin tarihini de iyi bilmemiz lazım. Bir vekil çıkıp 'CHP şu tarihte cami yıktı' dediğinde o dönemi doğru anlatamadığınız için bu gibi şeyler üstümüze kalıyor." dediği öğrenildi.

Seçim yenilgisinin ardından ilçe kongrelerinin yapıldığı CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ipleri sıkı tutuyor. Son olarak Ankara'da ilçe başkanları ile görüşen Kılıçdaroğlu'nun, parti tarihini iyi bilmedikleri için vatandaşın aklını karıştıran konuların iyi anlatılamadığı yönünde partililere sitem ettiği öğrenildi.

"ESKİ DÖNEMLERE HAKİM OLMAMIZ LAZIM"

İlçe kongreleri süreci devam ederken önceki gün partisinin genel merkezinde Ankara'nın ilçe başkanları ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu önemli mesajlar verdi. Cumhuriyet'in haberine göre Kılıçdaroğlu toplantıda başkanlara, genel seçimlerde konuşmalarının halka yeterince aktarılamadığını belirterek şunları söyledi: "Okuma kültürünü partide oturtmamız lazım. Kendi bastığımız kitapçıkları okumuyorsunuz. Partinin tarihini de iyi bilmemiz lazım. Eski dönemlerine hâkim olmamız lazım.

"BU GİBİ ŞEYLER ÜSTÜMÜZE KALIYOR"

Bir milletvekili çıkıp 'CHP şu tarihte cami yıktı' dediğinde o dönemi doğru anlatamadığınız için bu gibi şeyler üstümüze kalıyor. Halbuki böyle şeyler hiç yaşanmadı"