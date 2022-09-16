Kılıçdaroğlu'ndan medyada çıkan ''CHP lideri sosyal konut projesine hayır dedi" haberlerine tepki

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bazı medya kuruluşlarının "Kılıçdaroğlu sosyal konut projesine hayır dedi" haberlerine yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın propaganda aparatları. Konutlar yapılsın, devlet garanti versin, destekleyeceğim dedim, kara propaganda aparatlarının haber yapma şekli işte bu… Genç muhafazakar; bu yalan ve talan düzenine son vermek senin elinde. Yaşlıları kandırıyorlar ama sizleri kandıramıyorlar!" ifadelerini kullandı.

Siyasetin gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut projesi ilk sırada yer alıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Perşembe günü konut projesinde devlet garantisi olmamasına tepki göstermişti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu ''konut projesine karşı'' haberleri çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu, çıkan haberlere yeni yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

''ERDOĞAN'IN PROPAGANDA APARATLARI''

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklama ile konut projesine karşı olmadığını söylerken haberleri yapan medya kuruluşlarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, ''Erdoğan'ın propaganda aparatları. Konutlar yapılsın, devlet garanti versin, destekleyeceğim dedim, kara propaganda aparatlarının haber yapma şekli işte bu… Genç muhafazakar; bu yalan ve talan düzenine son vermek senin elinde. Yaşlıları kandırıyorlar ama sizleri kandıramıyorlar!'' ifadeleri kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklama ile konut projesine devletin garanti vermesini istedi. Kılıçdaroğlu, ''Sana inanalım istiyorsan, bu işe müteahhitlerin girmesi için hazineden gelir güvencesi ver. Beşli çeteleri semirttin, asıl fakir fukaranın konutu için garanti ver. Vermezsen, sen de biliyorsun ki bu proje bitmeyecek. Gerçi alışkınsın sen boş toprağa yalandan beton harcı dökmeye…Ben de buradan taahhüt ediyorum, biz iktidara geldiğimizde bu garantilerin arkasında duracağız. Erdoğan garanti vermezsen, bu proje bir Banker Yakup zihniyetinden ibarettir. Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et. Banker Erdoğan mısın sen? Yeter be adam!" açıklamasını yapmıştı.