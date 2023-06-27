Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı: 'Yaşamın her alanına yayan bir ülkede yaşamak isteriz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı mesajında, 'Bizler; ahlaki, vicdani ve insani değerleri bayramlarda hatırlayan değil, doğanın doğallığını korumak dahil, yaşamın her alanına yayan bir ülkede yaşamak isteriz. Öte yandan, yaşatılan ekonomik buhran nedeniyle alım gücü ve refah düzeyi düşen ve neşesi elinden alınan sevgili halkımızın mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini dilerim' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı mesajında, "Bizler; ahlaki, vicdani ve insani değerleri bayramlarda hatırlayan değil, doğanın doğallığını korumak dahil, yaşamın her alanına yayan bir ülkede yaşamak isteriz. Öte yandan, yaşatılan ekonomik buhran nedeniyle alım gücü ve refah düzeyi düşen ve neşesi elinden alınan sevgili halkımızın mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini dilerim" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yarın başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla bugün bir kutlama mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Kurban Bayramı, birlikteliğin olduğu kadar sevginin, hoşgörünün, gülümsemenin, selamlaşmanın, önyargılarımızdan arınmanın da günüdür. Bunları gerçekleştirdiğimizde adaleti de inşa etmiş olacağız. Bu nedenledir ki devleti yönetenler, liyakat sahibi ve adaletli davranmak zorundadırlar. Aslında demokrasinin varlık nedeni de bu.

"ADALET ARAYIŞI, AYNI ZAMANDA UMUDUN TÜKETİLMEMESİ VE UMUT ARAYIŞIMIZIN DA HEP DİRİ TUTULMASI DEMEKTİR"

Unutulmaması gereken gerçek, insanlık tarihinin bir anlamda adaleti arama ve adaletsizliklerle mücadele tarihi olduğudur. Açıkça ifade etmek gerekirse adalet arayışı, aynı zamanda umudun tüketilmemesi ve umut arayışımızın da hep diri tutulması demektir.

"YAŞATILAN EKONOMİK BUHRAN NEDENİYLE ALIM GÜCÜ VE REFAH DÜZEYİ DÜŞEN VE NEŞESİ ELİNDEN ALINAN SEVGİLİ HALKIMIZIN MUTLU VE HUZURLU BİR BAYRAM GEÇİRMESİNİ DİLERİM"

Dolayısıyla bizler; ahlaki, vicdani ve insani değerleri bayramlarda hatırlayan değil, doğanın doğallığını korumak dahil, yaşamın her alanına yayan bir ülkede yaşamak isteriz. Öte yandan, yaşatılan ekonomik buhran nedeniyle alım gücü ve refah düzeyi düşen ve neşesi elinden alınan sevgili halkımızın mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini dilerim.

Bu duygularla, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve terör örgütlerine karşı mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ayrıca bedenlerini bizler ve vatanımız için siper etmiş gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun."