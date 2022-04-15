Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu için dikkat çeken sözler: Başarı, kendisinin bireysel başarısı değil
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte kameraların karşısına geçti. İmamoğlu'nun İstanbul için yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti "Yürekten kutluyorum" sözleriyle ifade eden Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki cümlesi ise dikkat çekiciydi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için "Başarı, kendisinin bireysel başarısı değil, başarı İstanbul'un başarısı" dedi. Sözleri duyan İmamoğlu'nun tadının kaçtığı anlar kameralara yansıdı.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte bazı çalışmaları yerinde inceledikten sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Ekrem İmamoğlu ile kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu'nun sözleri dikkat çekti.
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı bazı çalışmaları alanda izledik. Bütün engellemelere rağmen, Belediye Başkanımız engelleri aşıp, İstanbullulara hizmet vermeye devam ediyor. Hepinizin huzurunda kendisini yürekten kutluyorum" diyen Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki cümlesi ise dikkat çekti.
"Başarı, kendisinin bireysel başarısı değil, başarı İstanbul'un başarısı" diyen Kılıçdaroğlu, "Hizmet İstanbul'a veriliyor, İstanbullulara veriliyor. İstanbul'un ciddi bir tarihi dokusu var. Bu tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için de olağanüstü çaba harcıyor. Orada da bazı engellemeler var. Ama ne olursa olsun, tüm engelleri aşıp İstanbullulara hizmet etmenin güzelliğini yaşıyoruz hep beraber. Ben de bu bahar gününde buna tanık oldum." dedi.
CHP liderinin İmamoğlu'yla ilgili sözleri gündem yarattı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçen İmamoğlu'na bir mesaj mı vermek istediği merak konusu oldu.