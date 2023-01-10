Kılıçdaroğlu'ndan "fezleke" resti: Ben dahil CHP milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmazsanız namertsiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında vekiller İYİ Partili Lütfü Türkkan ve CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik fezlekelerin komisyon gündemine alınmasına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Ben dahil milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmazsanız namertsiniz. Biz kul hakkı yemedik korkalım. Korkmadık, korkmayacağız, inandığımız yolda kararlılıkla yürüyeceğiz" diye konuştu.

İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık fezlekeleri geçtiğimiz günlerde komisyon gündemine alınmıştı. Türkkan'ın şehit yakınına hakaret ettiği, Başarır'ın da mahkeme heyetine hakaret ettiği iddiasıyla dosya hazırlanmıştı.

"BİZ KUL HAKKI YEMEDİK Kİ KORKALIM"

Konuya ilişkin partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben dahil CHP milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmazsanız namertsiniz. Biz kul hakkı yemedik korkalım. Korkmadık, korkmayacağız, inandığımız yolda kararlılıkla yürüyeceğiz" diye konuştu.

"SİYASİ PARTİLERİN KAPATILMASI ASKERİ DÖNEMLERE AİT BİR GELENEKTİR"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Biz CHP olarak demokrasiye inanıyoruz. Demokrasi olmazsa olmazımızdır. O nedenle temel sloganımız İkinci Yüzyılda Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandırmaktır. Geçmiş yüzyılın acıları var, demokrasiye yapılan darbeler var, askeri, sivil darbeler var. Yeni bir yüzyıla güzelce, gülümseyerek ve huzur içinde girmeliyiz. Önümüzdeki seçimler bu bağlamda önemli seçimler. Demokrasiye inanıyorsak düşünce özgürlüğüne de inanacağız. Siyasal partilerin kapatılması askeri dönemlere ait bir gelenektir. Artık demokrasilerde siyasal partiler kapatılmaz. Partileri kapatıp, hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Yaşasın demokrasi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.

"HESAP VERİLECEKSE KORKMAYIZ"

Öyle bir noktaya geldik ki tehdit ediyorlar. Gücü elinde tutan tehdit etmeye başlıyor. 'Dokunulmazlığınızı kaldırırız' diyorlar. Ali Mahir Başarır ve Lütfü Türkkan. Açık ve net söylüyorum bizim, CHP'lilerin, milletvekillerinin ben dahi dokunulmazlıklarını kaldırmazsanız namertsiniz. Biz kul hakkı yemedik ki korkalım. Düşüncelerimizden ötürü mü yargılamak istiyorsanız, yargılayın. Yolsuzluk yapmadık ki korkalım, sizler gibi değiliz. Sizlere de benzemek istemiyoruz. Hesap verilecekse korkmayız. Parlamentonun geleneklerini ayaklar altına alıyorlar. Korkmuyoruz, korkmayacağız. İnandığımız yolda kararlılıkla yürüyeceğiz, yürüyeceğiz, yürüyeceğiz."