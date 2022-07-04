Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon tepkisi: TÜİK'in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon oranına tepki gösterdi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "ENAG yıllık %176 enflasyon açıkladı, TÜİK %79. Pazar, market ortada. TÜİK'in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız" ifadesini kullandı.
Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 4,95 artarken, yıllık bazda yüzde 78,62'ye çıktı. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı.
TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına ilk tepki ise kuruma baskın ziyarette bulunarak gündem yaratan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.
Sosyal medya hesabından Enflasyon Araştırma Grubu'nun açıkladığı yıllık oran olan yüzde 176'lık rakamı TÜİK'in açıkladığı yüzde 79 ile karşılaştıran Kılıçdaroğlu, "Pazar, market ortada. TÜİK'in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız!" ifadesini kullandı.
İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı;
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl kasım ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuş ve "TÜİK'ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" ifadesine yer vermişti.
Paylaşım sonrası TÜİK'e giden ancak CHP heyetiyle birlikte içeri alınmayan Kılıçdaroğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "TÜİK bir devlet kurumu olmaktan çıkmış, bir saray kurumu haline dönüşmüştür. Burası artık devletin bir kurumu değildir" ifadesini kullanmıştı.