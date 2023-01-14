"Kriz çıkar, seçime gideriz" demişti! Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nun tartışma yaratan sözleriyle ilgili tavrını belli etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında Ahmet Davutoğlu'nun tartışma yaratan sözleriyle ilgili konuştu. Davutoğlu'na destek veren Kılıçdaroğlu, "Sayın Davutoğlu'na soruyorlar. Ya birisi çıkıp size dese ki, sizin oyunuz kaç, dolayısıyla siz konuşmayın gibi. Size bir hak verilmesin ya da buna benzer bir şey söylerse. O zaman kriz çıkar diyor. Ee doğru. Yanlış mı?" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz günlerde katıldığı programda kullandığı ifadeler tartışma yarattı. "Bir Cumhurbaşkanı seçtiniz diyelim. O Cumhurbaşkanı 'Sizin oyunuz düşüktü, ben bu kararı veriyorum' derse..." sorusuna da yanıt veren Davutoğlu, "Bunu dediği anda kriz çıkar, Meclis desteğimizi çekeriz, ülke seçime gider." ifadelerini kullandı. Katıldığı canlı yayında Ahmet Davutoğlu'nun gündem olan sözleri hakkında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 6'lı masadaki ortağına hak verdi.

"KRİZ ÇIKAR DİYOR, DOĞRU"

Konu hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Sayın Davutoğlu'na soruyorlar. Ya birisi çıkıp size deseki, sizin oyunuz kaç, dolayısıyla siz konuşmayın gibi. Size bir hak verilmesin ya da buna benzer bir şey söylerse. O zaman kriz çıkar diyor. Ee doğru. Yanlış mı?" dedi.

"TEZGAHLARIN TÜMÜNÜN FARKINDAYIZ"

Sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, "Siz kalkıp da altılı masada genel başkana diyebilir misiniz? Senin oyun kaç arkadaş, sen neden bu kadar konuşuyorsun? Bu, acaba biz bir söz nasıl alırız liderin ağzından ve bu aldığımız sözü nasıl masayı dağıtmak için kullanabiliriz? Biz bu tezgahların tümünün farkındayız. Ama halkımızdan şunu istiyoruz. Bizi sabırla dinleyin. Biz Türkiye'yi düzelteceğiz, herkes sabırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"6'LI LİDER ADAYIN KAZANMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Babacan'ın "Aday olursam çok rahat kazanırım" sözleri hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, "Babacan'a soruyorlar. Cumhurbaşkanlığıyla ilgili. Evet diyor altı lider beni seçerse kazanırım. Evet doğru. Altı lider bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı belirledikten sonra altı liderde arkasında duracağız adayımızın kazanması için çalışacağız. Bu yanlış bir şey değil. Onu değil de başka biri seçilirse yine arkasında duracağız. Bu konuşulmadı. Ama buradan bir şey alıp da vay şöyle yapıyor böyle yapıyor diye cumhurbaşkanlığıyla ilgili bunlar spekülasyonlar içinden cımbızla alınıyor. Saray'ın bütün hedefi amacı bu altılı masayı nasıl dağıtırız. Bunun arayışı içindeler." dedi.