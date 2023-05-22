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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kandildekilerle videosu var" iddiasına çok sert tepki

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı yayında, "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Haydi, haydi türü. Ama montaj, ama şu, ama bu PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler" dedi. Bu iddiaya çok sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Montajcı sahtekar" paylaşımında bulundu. Bir sonraki paylaşımında ise "Ben iftiraya uğramaktan yoruldum, bu bana iftira atmaktan yorulmadı. Sen kimin temiz olduğunu, kimin kirli olduğunu herkese göster ya Rabbi. Amin!" dedi.

28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur seçimlerine 7 gün kalırken adayların da seçim çalışmaları devam ediyor. TRT ortak yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program sırasında Abdülkadir Selvi, "Efendim, konuşmanızda 2 defa 'Bunlarla video çekmişlerdir' dediniz. Ben onu tam anlayamadım yani kim neyle video çekmiş?" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Haydi, haydi türü. Anladınız mı? Ama montaj, ama şu, ama bu PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler" diye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu ise bu iddiaya çok sert tepki verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, "Montajcı sahtekar" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kandildekilerle videosu var' iddiasına çok sert tepki

Kılıçdaroğlu, bir sonraki paylaşımında ise "Ben iftiraya uğramaktan yoruldum, bu bana iftira atmaktan yorulmadı. Sen kimin temiz olduğunu, kimin kirli olduğunu herkese göster ya Rabbi. Amin!" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kandildekilerle videosu var' iddiasına çok sert tepki

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Politika Güncel Haberler

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