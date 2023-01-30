Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi mesajı: Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra Boğaziçililer ile birlikte tahliye edeceğiz

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği duyurmuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu karara sosyal medya hesabından tepki göstererek bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Binalarına kayyumun çöktüğü Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına sesleniyorum: Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra Boğaziçililer ile birlikte tahliye edeceğiz." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü imzasıyla 7 Ocak'ta tüm üniversitenin mezunlarına gönderilen bir e-postada mezunların katkı ve bağışlarıyla inşa edilen Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin (BÜMED) kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği duyurulmuştu.

BÜMED TAHLİYE EDİLİYOR

Bunun ardından bugün BÜMED tahliye edilmeye başlandı. BÜMED Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Cesur da, "Oldu bittiye getirilerek bugün herhangi bir dayanağı olmadan tahliye ediliyoruz. Biz öğrenciyken, ödev yaparken bile oldu bittiye gelmiyordu hiçbir şey." açıklamalarını yaptı.

"SUÇLARI İLE YÜZLEŞECEK"

Konuya Kılıçdaroğlu da tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Binalarına kayyumun çöktüğü Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına sesleniyorum: Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra Boğaziçililer ile birlikte tahliye edeceğiz. Ve öyle evine falan da gitmeyecek, suçları ile yüzleşecek. Türkiye'de 'kayyum' düzenine son vereceğiz. Çok az kaldı!" dedi.