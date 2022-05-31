Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanık hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Politika
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'ta yapılan linç girişimi nedeniyle yargılanan Osman Sarıgün'e "basit yaralamadan" 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
1 Nisan 2019 Pazar günü Çubuk'un Akkuzulu Köyü'nde Hakkari Çukurca'da şehit düşen Piyade Er Yener Kırıkçı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde bulunulmuştu.
BEŞİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ
linç girişimine ilişkin davanın beşinci duruşması Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı.
2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
Yedinci duruşmada, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'e "basit yaralamadan" 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sarıgün, "suç işlemeye tahrikten" ile 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.