Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanık hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi - Haberler

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Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanık hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Politika
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'ta yapılan linç girişimi nedeniyle yargılanan Osman Sarıgün'e "basit yaralamadan" 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

1 Nisan 2019 Pazar günü Çubuk'un Akkuzulu Köyü'nde Hakkari Çukurca'da şehit düşen Piyade Er Yener Kırıkçı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde bulunulmuştu.

BEŞİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

linç girişimine ilişkin davanın beşinci duruşması Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Yedinci duruşmada, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'e "basit yaralamadan" 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sarıgün, "suç işlemeye tahrikten" ile 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Çubuk Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

mehmet atas:

Para cezasina cevirsinler ben öderim o aslanin kefaretini

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İsmail Doğan:

Sen kimsin klavyeci odermis sanada bı bedel ödeten çıkar elbet

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Eyüp Demirkol:

Kaftancıoğlu 4 yıla öğlene kadar kalıyosa bu adamın da aşağı yukarı 3 saat kalması lazım ceza evinde

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