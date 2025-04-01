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Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız?

Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız?
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CHP'nin 6 Nisan Pazar günü yapacağı olağanüstü kurultayda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı merak konusuydu. Gündemdeki soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu "Hiçbir zaman 'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanması ve sonrasında başlayan protestolar devam ederken milyonların gözü yakın tarihte gerçekleşecek olan CHP kurultayına çevrildi.

GÖZLER PAZAR GÜNKÜ KURULTAYDA

6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultay düzenleyecek olan CHP'de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı da merak edilen konular arasındaydı.

GÜNDEMDEKİ İDDİA SORULDU

Art arda gelen iddialar sonrası Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün "Kurultayda aday olacak mısınız?" sorusunu yönelttiği Kılıçdaroğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KURULTAYDA KİMİ SEÇERSE, DOĞRUSU O OLUR"

Kılıçdaroğlu "Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman 'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur" diye konuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıNecmi Yörük:

Ya bi yürü git toplum senden nefret ediyor nasıl bi yapışkansin

Yorum Beğen52
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Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

bu ülkenin başına gelenlerin hepsi senin yuzunden oldu. aday olma dedim oldun. senin r.t.e. den hicbir farkin yok. kazanacak aday varken gittin aday oldun. halkin istegini yerine getirmediniz. bu yuzden bu hallerdeyiz

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Haber YorumlarıShef :

Özel önceden her şeyi ayarlamıştır. Ne de olsa para çok. Bakalım bu sefer kim hançerlenecek ?

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Haber Yorumlarıİrfan Çapın:

klasik Kılıçdaroğlu cevabı “hiç bir zaman ben aday olacam” da dememişti:)

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Haber YorumlarıErtan Baykal:

AKP ye daha çok yakışır bu zat.

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Akp nin truva attı.

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Haber YorumlarıEnes:

Kemalim geri bekliyoruz seni sen en azından komediydin senden sonrakiler hırsız çıktı

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Türk siyasi tarihinde tek örnek TROLÜN NİRVANASI onca seçimi nasıl kontrollü verdiğinin nişanesi

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Haber YorumlarıMusa Mut:

İnanmayacaksınız ama akp den emir bekliyor evet derse aday olup son bir kez daha yenilecek

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