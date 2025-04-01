Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanması ve sonrasında başlayan protestolar devam ederken milyonların gözü yakın tarihte gerçekleşecek olan CHP kurultayına çevrildi.

GÖZLER PAZAR GÜNKÜ KURULTAYDA

6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultay düzenleyecek olan CHP'de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı da merak edilen konular arasındaydı.

GÜNDEMDEKİ İDDİA SORULDU

Art arda gelen iddialar sonrası Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün "Kurultayda aday olacak mısınız?" sorusunu yönelttiği Kılıçdaroğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KURULTAYDA KİMİ SEÇERSE, DOĞRUSU O OLUR"

Kılıçdaroğlu "Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman 'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur" diye konuştu.