Kılıçdaroğlu: Mutlak butlan çıkarsa kayyuma mı bırakayım?

30 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan CHP kurultay davası öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU'NA DİKKAT ÇEKEN TEKLİF

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında 3 ismin Kılıçdaroğlu'na 'mutlak butlan ve kayyuma karşı' destek açıklaması yapmasını teklif ettiğini ifade etti.

"KAYYUMA MI BIRAKAYIM?"

Kılıçdaroğlu ise bu teklife "Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur, konuşuruz" yanıtını verdi.

ÖZEL: BU CEVABIN GELECEĞİNİ TAHMİN EDİYORDUM

3 ismin daha sonra bu konuşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e anlattığı ve Özel'in de Kılıçdaroğlu'nun yanıtı sonrasında, "Böyle bir cevabın geleceğini tahmin ediyordum" şeklinde yorum yaptığı öğrenildi.