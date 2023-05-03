Kılıçdaroğlu: Milliyetçi olan tank palet fabrikasını Katar ordusuna satmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boyabat'ta düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, milliyetçilik edebiyatı yapılmasına karşı çıkarak tank palet fabrikasını Katar ordusuna satmaz, şerefli ordumuza teslim edeceğini belirtti. Ayrıca, ülkeden sömürülen 418 milyar doları alacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, 3 milyon 600 bin Suriyelinin ülkede ne işi olduğunu sorguladı ve en geç 2 yıl içinde bütün Suriyelileri ülkelerine geri göndereceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bana kimse milliyetçilik edebiyatı yapmasın. Milliyetçi olan tank palet fabrikasını Katar ordusuna satmaz. Tank palet fabrikasını Katar ordusundan alacağım; şerefli, şanlı ordumuza teslim edeceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Güntekin Uysal, Boyabat ilçesinde Sinoplularla buluştu. Milletvekili tanıtımlarının ardından halka hitap eden Kılıçdaroğlu, vatandaşların tepkisini sandıkta göstermeleri gerektiğini belirtti. Devletin dininin adalet olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz. Adaletin olmadığı yerde uyuşturucu mafyaları koşar, eğlenir gezer. Bizim küçük evlatlarımızı zehirlerler. Benim sözüm var, 5'li çeteleri de, uyuşturucu baronlarını da bu ülkeden göndereceğim. Niye soğan ve patatesle uğraşıyorsun diyorlar. Evin kadını gidecek, pazardan alışveriş yapacak. Soğanın kilosu olmuş 30 lira. Senin mutfaktan haberin var mı? Mutfakta yangın var. Sarayda oturuyorsun, keyfin yerinde. 5'li çetelere para aktarıyorsun, 1, 3, 5 yerden aylık alanlar var. Yiye yiye doymadılar. Mutfakta yangını çıkaran ben değilim, sensin. O yangını söndürecek olan da benim" ifadelerini kullandı.

Boyabat mitingi'nde konuşan DP Genel Başkanı Güntekin Uysal ise "Millet İttifakı'nın Halil İbrahim Sofrası'nda bir araya gelen siz değerli Boyabat'ın da iradesi mutlaka kervanın yürüyüşünde bir büyük adıma dönüşecektir. Birileri aslan payını alacak, milyonlara da sırtlan payı düşecek. Bu aslan payını alıp millet hakir gören, millete sanki lütuf veriyormuş gibi hak dağıtan, bu kibirli iktidar sahiplerine Anadolu'nun her tarafında olduğumuz gibi Boyabatlı vatandaşlarımız da bir itiraz sesini yükseltecek. Gelin görün ki bugünkü iktidar sahipleri aldıkları rolle beraber bir anda marifetle ayıbını anlatanlar gibi Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyız demişler. Öbür tarafta da 80 yıllık Cumhuriyetin tarım ve hayvancılıkta kurduğu tüm ekonomik altyapıyı tasfiye etmek için bir özel gayretin içine girmişler. Kendileri terör örgütleriyle iş birliği yapmış, muhalefeti suçluyorlar. FETÖ'yle beraber devleti ele geçireceğiz diyerek yola çıkmışlar, muhalefeti suçluyorlar. Şimdi her yol mübah, emniyet müdürümüz Gaffar Okkan'ı şehit eden Hizbullah'ın partisiyle iş birliği içerisindeler. Bugün Resmi Gazete'de bir Hizbullah mensubunun cezasını affettiler. Öyle anlaşma yapmışlar. O açıdan vazifemiz büyüktür. Allah'ın izniyle bu büyük cumhuriyet yarınlara, gelecek nesillerimize aktaracağız" dedi.