Üye Girişi
Haberler

Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ile Ankara'da bir araya geldi

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleri ile Ankara'da bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından milletvekilleri ile Ankara Çankaya'da bulunan Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. Yemeğe çok sayıda milletvekili aileleri ile birlikte katıldı. Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel'e CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır ile aynı anda geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen yemekli organizasyon saat 20.00 itibari ile başladı.

Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ile Ankara'da bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleri ile Ankara'da bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından milletvekilleri ile Ankara Çankaya'da bulunan Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. Yemeğe çok sayıda milletvekili aileleri ile birlikte katıldı. Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel'e CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır ile aynı anda geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen yemekli organizasyon saat 20.00 itibari ile başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Elif Er - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Çankaya Ankara Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title