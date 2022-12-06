Kılıçdaroğlu, Meclis'teki zehir zemberek sözleri sonrası bu sefer de Twitter'dan AK Parti'ye yüklendi: Gidin, Erdoğan gözyaşlarınızı silsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki 2023 yılı bütçe görüşmelerinde iktidara zehir zemberek sözlerle yüklendi. Meclis'teki konuşması sonrası Twitter'dan da açıklamalarına devam eden CHP lideri, konuşmasını içeren paylaşımına "Biz mi dedik, tarihin gördüğü en amatör ekiple milletin karşısına çıkın diye? Şimdi gidin Erdoğan'a, gözyaşlarınızı silsin" notunu düştü.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler, bugün TBMM Genel Kurulu'nda başladı. Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bütçe sunumunu gerçekleştirdi.

"SİZİN NASIL SEÇİLDİĞİNİZİ DE ÇOK İYİ BİLİYORUM"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında Meclis'te gergin anlar yaşandı. AK Parti'ye sert sözlerle yüklenen Kılıçdaroğlu, TBMM'nin Sayıştay adına kamu kurumlarının mali faaliyetlerini denetleme görevini yapmadığını belirtti. AK Parti sıraları sık sık Kılıçdaroğlu'nun sözünü kesti. AK Partili vekillerin, "Meclis başkanını biz seçtik" demesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Sizin nasıl seçildiğinizi de çok iyi biliyorum" yanıtını verdi.

TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı ayrı bir açıklamada ise bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmayı paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaşımına "Şampiyonlar Ligi takımını görünce ağlamaya başladılar. Biz mi dedik her seferinde daha kötüsünü getirin, o getirdiğinizi de görevden affını istetip kovun ve tarihin gördüğü en amatör ekiple milletin karşısına çıkın diye? Şimdi gidin Erdoğan'a, gözyaşlarınızı silsin…" notunu düştü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmesindeki konuşması şöyle:

"Bütçeyi parlamento yapar ama bir şey daha yapar. Parlamento kabul ettiği bütçenin yasalara uygun olarak harcanıp harcanmadığını da denetler. Parlamentonun öyle de bir görevi yapar. Denetimi Sayıştay aracılığıyla yapar. Sayıştay der ki, 'Sen benim adıma TBMM'nin kabul ettiği kesin hesap kanunu ve bütçeyi denetleyeceksin. Acaba bürokrasi, acaba yürütme organı bunu doğru harcadı mı harcamadı mı?" Ben söylemiyorum Anayasa söylüyor. 160. madde. 'Sayıştay TBMM adına bütçe harcamalarını denetler' diyor.

"SİZ BUNU İÇİNİZE SİNDİRİYOR MUSUNUZ, SİNDİRİYORSUNUZ"

Gelelim diğer konuya. Sayıştay denetledi. Özellikle atananlara sormak istiyorum. Sayıştay 315 kamu kurumunun faaliyet raporlarına baktı. 17 kurum faaliyet raporu hiç yayınlamadı. Ne demektir. 17 kurumu yöneten kişiler diyorlar ki, 'Ne demek Meclis ya. Bırakın, ne demek Sayıştay. Raporu bile yayınlamıyorum. Gidin kime anlatırsanız anlatın.' Siz bunu içinize sindiriyor musunuz? Sindiriyorsunuz. Zaten sorun buradan başlıyor.

"BİR ŞEY YAPMIYORSUNUZ ARKADAŞLAR"

32 kurum faaliyet raporunda kullanılan kaynaklar hakkında Sayıştay'a bilgi vermiyor. Yani TBMM adına denetim yapan kuruma 'Ben sana bilgi vermem' diyor. 'Meclis'miş. Ne Meclis'i kardeşim? Nereden çıktı Meclis?'. 'Bilgi vermiyorum' diyor. Bir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar sorun buradan kaynaklanıyor."