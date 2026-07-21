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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Meclis'te ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü ve açıklama yapılmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u, Meclis'deki makamında ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kurtulmuş'un makamında gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. CHP'li bazı milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nu girişte karşılarken görüşme sonrası herhangi bir açıklama olmadı.

Numan Kurtulmuş, bugün ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, sonrasında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı, ardından Yeni Yol grubunu ziyaret etmişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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