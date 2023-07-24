Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'nün kabirlerine çelenk bıraktı ve Anıtkabir Özel Defteri'ne mesaj yazdı.