Kılıçdaroğlu, kayyum sessizliğini nihayet bozdu! CHP'lileri kızdıracak sözler

15 Eylül'de görülecek kurultay davası ve "kayyum" iddiaları karşısında sessiz kalmakla eleştirilen CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez değerlendirmede bulundu. CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede konuşulanları aktardı.

"KARARI GÖRMEDEN BİR ŞEY SÖYLEMEM"

Fırat, TV100'de katıldığı programda Kılıçdaroğlu ile görüşmesini şöyle anlattı:

"Dün, Kemal Bey ile görüştüm. 'Kararı görmeden herhangi bir şey söylemem' dedi. Onun dışında ülke meselelerini konuştuk. Kimi akademisyenlerle yaptığı görüşmelerden yola çıkarak analizler paylaştık. Kemal Tahir'in Devlet Ana kitabı üzerine tartıştık. Ben de Türkiye'de solun devlet kavramsallaştırmasını eleştirdiğimi, Batı merkezli analizlerin yetersiz olduğunu, yerel bir kavramsallaştırmaya ihtiyaç olduğunu anlattım. Bu konuda yazdığım bir yazıyı da konuştuk."

ÖZGÜR ÖZEL'İN ÇAĞRISINA YANIT VERMEDİ

Bugün çalışma ofisinden çıkarken görüntülenen Kılıçdaroğlu'na, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine yaptığı çağrı soruldu. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorusunu yanıtsız bırakırken yalnızca gülümsedi ve aracına bindi. Kılıçdaroğlu dün de Meclis'te benzer bir soruya karşılık ellerini havaya kaldırarak sessiz kalmış, ardından aracına yönelmişti.

ÖZEL'DEN "AÇIKLAMA YAPMALI" ÇIKIŞI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Ruşen Çakır'a verdiği röportajda, Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini ele alarak dikkat çeken bir çağrıda bulunmuştu.

Özel, "CHP'nin yargı ile dizayn edilemeyeceğini, kayyumlarla yönetilemeyeceğini; kongrelere yönelik siyasi yönlendirmeyle alınacak kararların partiye karşı darbe girişimi olacağını söylemesi çok kıymetli olur. Bunun karşısında en önemli güvencenin de kendisinin olduğunu açıklaması gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38'inci Olağan Kurultay'ında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, 3 Haziran'da tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu dahil 12 kişi için Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesindeki 'oylamaya hile karıştırma' suçundan 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edildi.

İddianame, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, rüşvet iddialarının ağır cezalık suç olduğu kanaatiyle 'görevsizlik' kararı verdi ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyanın Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine itiraz etti. Görevsizlik kararı, Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla kaldırıldı. Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, 4 Temmuz'da yeniden 'görevsizlik' kararı vererek görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesine gönderdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi, CHP'nin kurultayına ilişkin açılan davada görevli mahkemenin Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi olduğuna kesin olarak karar verdi.

AYM'YE BAŞVURU

Dosyayı tekrar ele alan Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, verdiği 'görevsizlik' kararına karşı yapılan itirazların dayanağı olan Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili maddesinde yer alan, 'Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir' hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu. Mahkeme, söz konusu hükmün Anayasa'nın hukuk devleti ilkesi ile yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma gibi hakları düzenleyen 2, 6, 9, 10, 13, 36, 37, 38 ve 141'inci maddelerine aykırılık taşıdığına kanaat getirerek, kararın iptali için dosyanın AYM'ye gönderilmesine karar verdi.

AYM TALEBİ REDDETTİ

AYM, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük iddiasıyla açılan ceza davasında mahkemeler arasındaki görev uyuşmazlığına ilişkin Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin yaptığı iptal başvurusuna yönelik kararını açıkladı. AYM, CMK'nın ilgili hükmünün iptali talepli başvuruyu 'davada uygulanacak kural olmadığı' gerekçesiyle reddetti.