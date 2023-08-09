Kılıçdaroğlu, Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Faruk Özdemir'in Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP Etimesgut İlçe Kongresi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Faruk Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP Etimesgut İlçe Kongresi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Faruk Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte geçen pazar günü CHP Etimesgut İlçe Kongresi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Faruk Özdemir'in ailesine bugün taziye ziyaretinde bulundu. Faruk Özdemir ailesine başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu'na; CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ve Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı eşlik etti.