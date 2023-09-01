Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düğüne katılarak nikah şahitliği yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstabul Beylikdüzü'nde fırıncı Rahman Bekir ve Emine Bekir'in oğlu Mustafa Bekir'in düğün törenine katıldı. Dünya evine giren Fatma ve Mustafa çiftinin nikah şahitliğini yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bekir ile Yener ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam İstabul Beylikdüzü'nde fırıncı Rahman Bekir ve Emine Bekir'in oğlu Mustafa Bekir'in düğün törenine katıldı. Kılıçdaroğlu'na; CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti. Çiftin nikahını, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kıydı. Kılıçdaroğlu, dünya evine giren Fatma ve Mustafa çiftinin nikah şahitliğini yaptı. Kılıçdaroğlu, Bekir ile Yener ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Ben de şahitlik ediyorum. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Böylesine güzel bir nikah töreninde sizlerle olduğum için de son derece mutluyum. Damat bey geldi Ankara'ya. 'Gelecek misin' dedi. 'Geleceğim' dedim, 'Söz ver dedi', söz verdim. Sözümü tuttum. İnşallah güzel evlatları olur. Ben de adım gibi eminim ki bu salondaki herkes ömür boyu mutluluklar diliyor. Onların güzel bir yuva kurmaları, huzur içinde yaşamaları, güzel evlatlar edinmeleri, dedelerinin kucağına sarılmaları hepimizin özlemidir. Benim de 3 tane güzel torunum var. Umarım Rahman Bey siz de güzel torunlara sahip çıkacaksınız. Evin gerçek kraliçesi kadınlardır. Bizim evden de ben o gerçeği bildiğim için. Evin tapusu, evlilik cüzdanına evin hanımına teslim edelim."