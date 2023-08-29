Kılıçdaroğlu, İsmet Demirdöğen'in oğlunun nikah şahitliğini yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski RTÜK üyesi İsmet Demirdöğen'in oğlunun nikah törenine katılarak şahitlik yaptı. Kılıçdaroğlu, genç çifti tebrik ederek ailelere hayırlı olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden gazeteci ve eski RTÜK üyesi İsmet Demirdöğen ile eşi Fatma Demirdöğen'in oğlu Taylan Demirdöğen'in Ankara Gölbaşı'ndaki nikah törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden gazeteci ve eski RTÜK üyesi İsmet Demirdöğen ile eşi Fatma Demirdöğen'in oğlu Taylan Demirdöğen'in bu akşam Ankara Gölbaşı'nda yapılan nikah törenine katıldı. Dünya evine giren Seda ve Taylan çiftinin nikah şahitliğini yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Demirdöğen ile Yörük ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu'na nikah töreninde CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP PM Üyesi Bülent Kuşoğlu, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı eşlik etti. Çiftin nikahını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kıydı. Nikaha Eski Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın da katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Belediye Başkanımızın dilediği gibi ömür boyu mutluluklar diliyorum ben de. Evin cüzdanının tabusu gelin hanıma verilecek, damat bey izin verirse. Ayrıca bir şeye daha dikkat ettim. Gelin hanım hiç ayağına basmadı. Ben de ömür boyu mutluluklar diliyorum."