Kılıçdaroğlu, isim vermeden Fatih Altaylı'yı yerden yere vurdu: 'Alo Holdinglerin' medyası bana ders vermeyi bıraksın

Son dönemlerde ismi cumhurbaşkanlığı adaylığı için gündeme gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adaylığına karşı çıkan Fatih Altaylı'ya isim vermeden sert sözlerle yüklenen Kılıçdaroğlu, "Haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, televizyonlarda konuşmayan, 'Alo Holdinglerin' medyası bana ders vermeyi bıraksın, ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı bugünkü köşe yazısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Altaylı, kulislerde cumhurbaşkanlığına aday olacağı iddia edilen Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda muhalefetin seçimleri kesin olarak kaybedeceğini belirtti.

"CHP'NİN İÇİNE SİNMEYEN KILIÇDAROĞLU, TÜRKİYE'NİN DE İÇİNE SİNMEZ"

Söz konusu yazısında Altaylı, "Tüm CHP kitlesinin bile tam olarak içine sindiremediği bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Türkiye'nin içine sindiremezsiniz. İstanbul mitingine 2 milyon kişi toplasınız da fark etmez. Yanlış adayla gidilecek bir seçimin kaybedilmesi halinde CHP diye bir parti kalmayacaktır. Bu seçim genel merkez hatasından kaynaklanan bir nedenle kaybedilirse, emin olun CHP seçmeni CHP binasını yerle bir eder. Altında sadece siz kalmazsınız." ifadelerini kullandı.

"BİR ANDA MUHALİF YAZAR OLDULAR"

Bu sözlere Kılıçdaroğlu'ndan tepki ise gecikmedi. CHP lideri sosyal medya hesabından isim vermeden Altaylı'nın sözlerini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şunları yazdı: "Bir grup konuşmamda söylediğimi yeniden hatırlatma ihtiyacı duydum. Bu sefer daha net söyleyeyim… Son zamanlarda kerameti kendinden menkul bazı kişiler bir anda muhalif yazar oldular. 20 yıllık yandaşlıktan sonra, bir baktık oluvermişler işte.

"KELLE KOLTUKTA MÜCADELE EDEN BANA MUHALEFETİ ÖĞRETMEYE KALKIYORLAR"

Bunların bazıları köşe yazarı, bazıları araştırmacı formatında önümüze çıkıyorlar; muhalefet nasıl yapılır, kelle koltukta mücadele eden bana öğretmeye kalkıyorlar. Defalarca suikast teşebbüsüne uğramış bana, köşelerinde ders vermeye kalkıyorlar.

"ATEŞ OLSALAR CÜRMÜ KADAR YER YAKARLAR"

Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, televizyonlarda konuşmayan, 'Alo Holdinglerin' medyası bana ders vermeyi bıraksın, ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. Bu böyle biline."