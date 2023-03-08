CHP'den HDP'nin çağrısına net yanıt: Tarih belli değil ama Kılıçdaroğlu ziyaret edecek

HDP, Millet İttifakı'nın adayı olan Kılıçdaroğlu'na çağrı yaparak görüşmeye davet etmişti. İYİ Parti lideri Meral Akşener de, "CHP, HDP ile görüşebilir bu net ama HDP'nin taleplerini bizim olduğumuz masaya asla getiremez" diyerek olası görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Tarihi belli değil ama çok uzun bir zaman olmadan Genel Başkanımız, diğer partiler gibi HDP'yi de ziyaret edecek." dedi.

6'lı Masa'da Meral Akşener'in çektiği rest sonrası başlayan kriz, Akşener'in yeniden masaya dönmesiyle sona erdi. 6 lider pazartesi günü Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelerek Millet İttifakı'nın adayını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu. Masadaki diğer liderler ile Yavaş ve İmamoğlu'nun ise cumhurbaşkanı yardımcılığı yapacağı belirtildi.

HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI: GÖRÜŞMEYE BEKLİYORUZ

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sonrası HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, katıldığı canlı yayında çağrı yaparak Kılıçdaroğlu'nu görüşmeye davet etti. Sancar, "Toplumda güçlü bir değişim isteği var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde konuşmak için ziyaretini bekliyoruz. Hedefimiz demokrasi, adalet, özgürlüktür. Esas olarak ilkeleri konuşmak istiyoruz. Pazarlık için değil; Cumhurbaşkanlığının hangi ilkeler üzerinde durulacağı, geçiş sürecinin nasıl olacağı ve bu dönemde nelerin acil olarak yapılması gerektiği konularını konuşacağız. Bir pazarlık, bakanlık münazarası, münakaşası bizim gündemimizde değil. Temel mesele Türkiye'de toplumun çoğunluğunun isteği olduğuna inandığımız demokratik değişimi sağlayacak uzlaşmayı başarmak." dedi.

AKŞENER, CHP-HDP GÖRÜŞMESİNE YEŞİL IŞIK YAKTI

Akşener'de dün katıldığı yayında CHP'nin HDP ile olası görüşmesine yeşil ışık yaktı. Akşener, "CHP, HDP ile görüşebilir bu net ama HDP'nin taleplerini bizim olduğumuz masaya asla getiremez" dedi.

"GENEL BAŞKANIMIZ HDP'Yİ ZİYARET EDECEK"

Tüm bu gelişmelerin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den konu hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi. "HDP'yi ziyaret edecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Özel, "CHP Genel Başkanı, siyasi partilerin hiçbirini ötekileştirmeden ayrıştırmadan, seçmenine saygısı gereği ayırt etmeksizin ziyaret ediyor, edecektir. HDP'yi ziyaret edecek. Tarihi belli değil ama çok uzun bir zaman olmadan Genel Başkanımız, diğer partiler gibi HDP'yi de ziyaret edecek. " diye yanıt verdi.